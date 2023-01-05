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موعد مباراة الزمالك والداخلية فى الدورى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا، مع نظيره الداخلية الليلة على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

  موعد مباراة الزمالك والداخلية فى الدوري

يواجه فريق الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية فى الدورى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وخسر الزمالك من أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصرى.

 

مباريات الزمالك فى شهر يناير

1الزمالك ضد الداخلية يوم الخميس 5 يناير فى الساعة السابعة مساء.

2الزمالك ضد الاتحاد السكندرى 11 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

3- "كأس مصر" الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

4الزمالك ضد الأهلى 21 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

5الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساء.

6الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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