شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة الزرقا ودمياط المؤجلة بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة إقامة مباراة الزرقا ودمياط المؤجلة من الجولة الثالثة عشر، يوم الأحد المقبل 8/1/2022 فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا على ملعب مركز شباب دمياط الجديدة وبدون جمهور.

ومن المقرر أن تقام مباراة الدور الثانى بين الفريقين على نفس الملعب بدمياط الجديدة وبدون جمهور، وتقام فى الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، 6 مواجهات كبيرة فى منافسات الأسبوع الثالث عشر من مجموعة الصعيد فى القسم الثانى، مركز شباب طامية مع الجونة، مصر المقاصة مع المدينة المنورة، الألومنيوم مع المنيا، كيما أسوان مع تليفونات بنى سويف، لافيينا مع النصر للتعدين، بترول أسيوط مع الفيوم.

يستقبل فريق بترول أسيوط متصدر مجموعة الصعيد برصيد 27 نقطة، فريق الفيوم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، حيث يسعى البترول لحسم الثلاث نقاط للحفاظ على الصدارة، فيما يأمل أبناء الفيوم فى العودة بنتجية إيجابية من المباراة.

ويحل فريق الجونة صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة، ضيفا على فريق مركز شباب طامية صاحب المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة، ويأمل أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة فى العودة بالثلاث نقاط ومواصلة التقدم لصدارة الصعيد، فى الوقت الذى يسعى شباب طامية بقيادة فؤاد سلامة لخطف النقاط مستغلا عاملى الأرض والجمهور.