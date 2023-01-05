شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع التأمين والزمالك مع الجيش بدورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الخميس، مباريات الجولة الثالثة من الدور الأول من بطولة دورى السوبر لكرة السلة للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن، والمقرر إقامتها فى الفترة من 30 ديسمبر حتى 13 مارس.

ويلتقى فريق سلة الأهلى مع مصر للتأمين، والاتحاد السكندرى مع الجزيرة وسموحة مع الاتصالات، والجيش مع الزمالك.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث أقيمت مباريات الذهاب يوم 30 ديسمبر والعودة تقام 23 يناير على مستوى الجولة الأولى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة إقامة مباريات الدور نصف النهائى من بطولة كأس السلة رجال فى 17 أبريل المقبل، والتى تجمع الفرق الأربعة المتأهلة لنصف النهائى.

ونجح الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى والجزيرة فى الوصول إلى قبل نهائى البطولة، حيث يلتقى الأهلى مع الجزيرة، والاتحاد مع الزمالك.

وتوج فريق كرة السلة بالنادى الأهلى بكأس السوبر المصرى، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 83-75، فى المباراة التى جمعت الفريقين.