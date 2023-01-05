شكرا لقرائتكم خبر عن حسن على يشارك فى التدريبات الجماعية للمصرى بعد تعافيه من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد حسن على لاعب النادى المصرى، إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى الجولة 12 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية، بعد غياب عن المشاركة فى التدريبات استمر لثلاثة أسابيع بسبب إصابته بجزع فى الرباط الصليبى للركبة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، صفحة الفوز على الداخلية بهدف نظيف، خلال مباراة الجولة 11 التى جمعت الفريقين على استاد السويس، وذلك للتركيز على المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 12.

من ناحية أخرى يواصل كريم العراقي ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان، وذلك بعد إصابة اللاعب بتمزق خفيف في منشأ العضلة الخلفية خلال المباراة السابقة أمام أسوان.

ومن المقرر أن يخضع العراقي لفحوصات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة التي تسبق لقاء المصرى أمام الاتحاد السكندرى، وذلك لتحديد مدى تماثله للشفاء من الإصابة التى تختلف عن إصابته السابقة التى تسببت فى غيابه عن عدد من المباريات.