شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو ينظم بطولتى كأس الرئيس ومصر الدولية فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى فى نيل شرف استضافة بطولة كأس الرئيس للتايكوندو عن قارة أفريقيا فئة الـ G2، إلى جانب عودة الاتحاد لتنظيم بطولة مصر الدولية فئة الـG1 بعد توقف دام لأربع سنوات بمجموع 30 نقطة للبطولتين، وذلك فى ذكرى مرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد الدولى للتايكوندو.

وكان التايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد قد وقع ممثلاً للاتحاد على عقد استقدام البريطانى محمد شو لشغل منصب المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول للتايكوندو، وذلك حتى نهاية الدورة الأولمبية باريس 2024، وذلك على هامش بطولة الجائزة الكبرى النهائية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بعد المفاوضات الجادة التى قام بها المهندس محمد عجيزة عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب.

وتم تكليف المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتايكوندو والمشرف العام على المنتخب الأول بسرعة التعاقد مع مدير فنى أجنبى للمنتخب الوطنى الأول عقب بطولة أفريقيا الأخيرة برواندا، وذلك ضمن الرؤية المشتركة للاتحاد واللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة بضرورة استقدام خبير اجنبي لتولي المسئولية الفنية للمنتخب الوطني ضمن فعاليات الاستعداد للدورة الأولمبية 2024.

وقد شرع المهندس محمد عجيزة خلال الأربعة أشهر الماضية فى بدء التفاوض مع عدد من المدربين الأجانب ومناقشتهم فيما يتعلق بما سيقدمونه من اعمال خاصة بالمنتخب الاول والاستماع لرؤيتهم الفنية للفترة المقبلة وذلك للمفاضلة بينهم ، حتي استقر على المدير الفني الحالي للمنتخب البريطانى محمد شو وذلك لرغبة المشرف العام على التركيز خلال الفتره القادمة على العمل على الجانب البدني لاعضاء الفريق نتيجة لوجود المدير الفني للمنتخب بالمدرسة الانجليزية لفترة تتجاوز العشرين سنه كلاعب ثم كمدرب بافضل المدارس المتفوقة بالجانب البدني بالعالم وهي مدرسة الفريق الانجليزي للتايكوندو ، الى جانب شغف المدير الفني الاجنبي للمنتخب الاول لتحقيق نتائج ايجابية خلال عمله كمدير فني لمنتخب كبير كالمنتخب المصري للتايكوندو يضاف لتاريخه الرياضي كلاعب كبير شارك فى دورتين اولمبيتين وبطلاً للعالم.

وحضر الاجتماع الذي عقده الاتحاد المصرى للتايكوندو بالرياض لتوقيع العقد الي جانب المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو والمدير الفني الاجنبي ، المهندس محمد عجيزه عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الاول والمحاسب حازم قنديل عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف العام على منتخب الباراتايكوندو.