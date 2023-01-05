شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الداخلية اليوم فى الجولة 12 من الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك تحدياً جديداً عندما يواجه الداخلية في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لاستعادة الانتصارات بينما ينصب الفريق الشرطى هدفه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

يدخل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك مباراة اليوم ويضع عينيه على عدة نقاط في مقدمتها تحقيق فوز يضمن له مصالحة جماهير النادى الأبيض بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق الأبيض أمام أسوان بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية فضلاً عن مواصلة الصراع على صدارة الدورى المصرى، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثانى برصيد 24 نقطة فيما يأتى فريق الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 8 نقاط.

وشدد فيريرا خلال جلساته التي عقدها مع اللاعبين حول أهمية مباراة الداخلية، وضرورة الانتصار فيها لاستعادىة الثقة فى ظل المنافسة القوية على لقب الدورى المصرى، حيث شرح "البورفيسور" بعض الأمور الفنية والتعليمات المهمة لتطبيقها في مباراة الداخلية.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة لاستعادة الانتصارات في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف وهو حصد بطولة الدوري ، مؤكداً لهم ا أن الفترة المقبلة ستشهد خوض العديد من المباريات المهمة في فترة زمنية قصيرة وذلك يتطلب جهد مضاعف من الجميع.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمد عواد، الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي – محمد عبد الغنى - أحمد فتوح،في الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - أحمد زيزو - سيف الجزيرى،فى الهجوم: يوسف أسامة نبيه.

على الجانب الآخر يدخل فريق الداخلية المباراة، بهدف تصحيح المسار تحت القيادة الفنية لـ رضا شحاتة، حيث عقد الأخير جلسة مع لاعبية طالبهم فيها بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض تحسن مكانة الداخلية في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز الذى يحتل المركز السادس عشر في جدول الدورى.

وطالب رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الداخلية، من اللاعبين ضرورة استعادة الأداء الجيد الذى يقدمونه في الفترة الأخيرة رغم الخسارة في الجولة الماضية أمام المصري وشدد على لاعبيه ببذل الجهد والتركيز على استغلال الهجمات التى تتيح لهم أمام مرمى الزمالك، الذى سيبحث عن تعويض الخسارة الماضية أمام أسوان.

ومن المتوقع أن يدخل الداخلية المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى .. رضا السيد ،الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد نجيب - أحمد الأمور - عبد العزيز السيد ،الوسط: محمد نصير - كيليتشي تشيميزي - محمود طلعت، الهجوم : حسين رجب - مصطفى فوزي - كريستوفر جون .