شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض مد فترة الانتقالات الشتوية لأندية الدوري بعد أزمة الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو اتحاد الكرة مد فترة الانتقالات الشتوية التي فتحت أبوابها أمام الأندية في الأول من يناير وتنتهى في 31 من نفسر الشهر الجاري، حيث أخطر الأندية بأن الموعد المحدد من قبل هو الأخير لقيد الصفقات الشتوية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام العديد من القرارات الهامة في اجتماعه الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على رأسها عدم السماح بالقيد لجميع الأندية إلا بعد سداد المديونيات لجميع الأندية ومديونايتها لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمنت لائحة القيد عدد من الشروط منها عدد اللاعبين، حيث يسمح قيد 30 لاعبا في للفريق الأول بجميع الأقسام، ويجوز لكل نادٍ قيد 3 لاعبين فى قائمة الانتظار من المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة التسجيل الثانية، ولا يسمح لهم بالمشاركة فى المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن العدد الأساسي أثناء فترة قيد، كما لا يجوز لأي نادٍ شراء لاعبين إلا فى حدود الميزانية المقدمة من النادى فى ملف التراخيص.

وبالنسبة للاعبين الأجانب، يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول، ويسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية بحد أقصى لاعب واحد في كل مرحلة، في حين لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول.

ونصت الشروط على أنه لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات، ولا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.