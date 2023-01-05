شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات يسعى إليها فراعنة اليد فى بطولة العالم 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى منتخب مصر لكرة اليد الأول بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا إلى مواجهة العديد من التحديات فى بطولة العالم 2023 التى تقام شهر يناير الجارى بالسويد و بولندا فى النسخة الـ28.

ويرصد الخليج 365 أبرز التحديات فى التقرير التالى:دخول المربع الذهبى على غرار أولمبياد طوكيو

يطمح منتخب اليد فى دخول المربع الذهبى فى هذه النسخة على غرار أولمبياد طوكيو الأخيرة و التى أقيمت 2021 الماضى و حصد المنتخب خلالها المركز الرابع و تحقيق الفوز على كبار المنتخبات فضلا عن تحسين مركز النسخة الأخيرة من بطولة العالم و التى شهدت وصول الفراعنة إلى ربع النهائى والخسارة برميات الجزاء أمام الدنمارك بطل العالم.

التغلب على غيابات الأحمر ويحيى خالد

كما يسعى منتخب اليد إلى التغلب على غيابات مؤثرة فى ظل اعتزال أحمد الأحمر قائد الفريق دوليا وأيضا يحيى خالد النجم الواعد المحترف فى صفوف فيزبريم المجرى بسبب إصابة الرباط الصليبى.

مواصلة انجازات جارسيا مع الفراعنة

كما يسعى الفراعنة إلى مواصلة سلسلة إنجازات جارسيا المدير الفنى الإسبانى مع المنتخب والذى يتمتع بكيمياء قوية بينه وبين اللاعبين نجحت بحصد الفراعنة العديد من البطولات معه والتى كان أخرها بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر 2022.