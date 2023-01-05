شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لمواصلة نغمة الانتصارات أمام إنبى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره انبى في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في ثمانية لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ، في المقابل يحتل انبى المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

وفاز الاهلى على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز انبى بهدفين مقابل هدف على الاتحاد السكندري في نفس الجولة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة انبى مؤكداً على ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 6 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك بالخسارة من أسوان في الجولة الأخيرة.

وقاد كولر الأهلى فى 15 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 6 أهداف فى 15 مباراة متتالية كما سجل الفريق 27 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين في فاركو وهدف في سيراميكا وثلاثة أهداف في بيراميدز.

ويستمر غياب الرباعى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى وأكرم توفيق ومصطفى شوبير عن الاهلى في مباراة انبى الليلة بسبب الإصابة.

في المقابل ، طلب طلعت يوسف المدير الفني لإنبى من لاعبى فريقه العمل على استغلال حالة هبوط المستوى التي يعانى منه الأهلي في الوقت الحالي رغم فوزه الأخير على بيراميدز، والعمل على الخروج بنتيجة إيجايبة الليلة والسيطرة على مجريات المباراة منذ بدايتها، وعدم منح لاعبى الأهلى فرصة السيطرة أو الدخول في أجواء المباراة.

وشدد طلعت يوسف على لاعبى انبى، بضرورة بذل قصارى جهدهم والتركيز طوال شوطى المباراة، لمنع لاعبى الاهلى من الوصول لشباك عبد العزيز البلعوطى.

ويعول طلعت يوسف على لاعبيه المتميزين أمثال رفيق كابو وكريم الطيب وأحمد أمين أوفة.