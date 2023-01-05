شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستهدف 3 مباريات ودية قبل بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وأكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الناشئين، أن المنتخب يقع فى مجموعة صعبة ولكن قادرون على التأهل من المجموعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تقام فى مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين.
وخسر منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تحت القيادة الفنية للمدرب محمود جابر، من نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام معسكر المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا، وكان منتخب مصر للشباب خسر من نظيره منتخب غانا للمحليين بنتيجة 2 / 0 فى المباراة الودية، التى أقيمت على استاد القاهرة الثلاثاء الماضي، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 19 فبراير المقبل.