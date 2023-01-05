شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستهدف 3 مباريات ودية قبل بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، من اتحاد الكرة مراسلة الاتحادات الافريقية لتنظيم 3 مباريات ودية في معسكر الفريق للبطولة والذي ينطلق قبل قرابة شهر من انطلاق الحدث.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر إقامة معسكر شباب الفراعنة لأمم أفريقيا للشباب المقرر انطلاقها فى مصر 19 فبراير المقبل، بشكل مبكر، حتى يحقق أكبر استفادة منه، خاصة أنها الفرصة الأخيرة قبل ضربة البداية في البطولة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الناشئين، أن المنتخب يقع فى مجموعة صعبة ولكن قادرون على التأهل من المجموعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تقام فى مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين.

وخسر منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تحت القيادة الفنية للمدرب محمود جابر، من نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام معسكر المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا، وكان منتخب مصر للشباب خسر من نظيره منتخب غانا للمحليين بنتيجة 2 / 0 فى المباراة الودية، التى أقيمت على استاد القاهرة الثلاثاء الماضي، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 19 فبراير المقبل.