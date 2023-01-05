شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والداخلية اليوم الخميس 5 / 1 / 2023 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع الداخلية على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصرى، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

ترتيب الزمالك والداخلية في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق فوز وحيد و5 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف

نتيجة أخر ظهور للزمالك والداخلية في الدوري خسر الزمالك من أسوان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري وعلى نفس الوتيرة خسر الداخلية من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة. الزمالك يتفوق على الداخلية في القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية للداخلية 2 مليون يورو. 15 مباراة جمعت الزمالك والداخلية التقى الزمالك مع الداخلية في 15 مباراة قبل لقاء الليلة بواقع ( 13 مباراة بالدوري + 2 مباراة بالكأس)، حقق الفارس الأبيض 13 انتصار وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 28 هدف بينما سجل الداخلية 9 أهداف.

اللقاء الأول بين الزمالك والداخلية كان يوم 23 يناير 2007 وانتهى بفوز الزمالك 1-0 بكأس مصر بينما كان اللقاء الأخير يوم 13 يونيو 2022 وانتهى بفوز الزمالك 2-1 بكأس مصر

وتعد النتيجة الأكبر بين الفريقين هى فوز الزمالك 3-0 في موسم 2017 بينما أمتع مباراة كانت فوز الزمالك 4-3 في 2017

أرقام فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة الداخلية

74 مباراة خاضها فيريرا مع الزمالك حقق 52 فوز مقابل 13 تعادل وتلقى تسعة هزائم كما توج ببطولتين للدوري و 2 كأس مصر