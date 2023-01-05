شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات قوية اليوم فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.. المقاصة والمدينة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، 6 مواجهات كبيرة فى منافسات الأسبوع الثالث عشر من مجموعة الصعيد فى القسم الثانى، مركز شباب طامية مع الجونة، مصر المقاصة مع المدينة المنورة، الألومنيوم مع المنيا، كيما أسوان مع تليفونات بنى سويف، لافيينا مع النصر للتعدين، بترول أسيوط مع الفيوم.

يستقبل فريق بترول أسيوط متصدر مجموعة الصعيد برصيد 27 نقطة، فريق الفيوم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، حيث يسعى البترول لحسم الثلاث نقاط للحفاظ على الصدارة، فيما يأمل أبناء الفيوم فى العودة بنتجية إيجابية من المباراة.

ويحل فريق الجونة صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة، ضيفا على فريق مركز شباب طامية صاحب المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة، ويأمل أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة فى العودة بالثلاث نقاط ومواصلة التقدم لصدارة الصعيد، فى الوقت الذى يسعى شباب طامية بقيادة فؤاد سلامة لخطف النقاط مستغلا عاملى الأرض والجمهور.

ويستضيف مصر المقاصة صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة، فريق المدينة المنورة صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط، فى مباراة سهلة لطارق حجاج مدرب الفريق الفيومى فى تحقيق الفوز، بينما يسعى المدينة لتحقيق المفاجأة وخطف نقاط المباراة.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من الألومنيوم "السابع" مع المنيا "العاشر"، كيما أسوان "الثانى عشر" مع تليفونات بنى سويف "الرابع عشر"، لافيينا "الوصيف" مع النصر للتعدين "الخامس".