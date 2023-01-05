شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والداخلية اليوم الخميس 5 / 1 / 2023 بالدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا نظيره الداخلية الليلة على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وخسر الزمالك من أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

موعد مباراة الزمالك والداخلية فى الدوري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية فى الدورى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك فى شهر يناير

1- الزمالك ضد الداخلية يوم الخميس 5 يناير فى الساعة السابعة مساء.

2- الزمالك ضد الاتحاد السكندرى 11 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

3- «كأس مصر» الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

4- الزمالك ضد الأهلى 21 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

5- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساء.

6- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.