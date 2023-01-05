شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وإنبى اليوم الخميس 5 / 1 / 2023 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع انبى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

الاهلى يتفوق على انبى في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لإنبى 6.53 مليون يورو.

نتيجة أخر ظهور للأهلى وانبى في الدوري

فاز الاهلى على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز انبى بهدفين مقابل هدف على الاتحاد السكندري في نفس الجولة.

حسام عاشور الأكثر مشاركة فى مباريات الأهلي وإنبي

حسام عاشور قائد الأهلى السابق يتربع على صدارة أكثر لاعبى المارد الأحمر ظهوراً أمام إنبى برصيد 20 مباراة.

الخماسية والثلاثية أكبر الانتصارات فى مواجهات الأهلي وإنبي

أكبر انتصار حققه الأهلى أمام إنبى موسم 2012 – 2013 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ، بينما أكبر فوز حققه إنبى أمام الأهلى موسم 2007 – 2008 بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

هدافو الأهلي فى شباك إنبي

يتصدر محمد بركات، لاعب الأهلى المعتزل، قائمة هدافى المارد الأحمر فى مباريات إنبى برصيد 7 أهداف ويحل فى المركز الثانى عماد متعب برصيد 5 أهداف، ثم فلافيو برصيد 3 أهداف.

بينما إسلام عوض وأحمد رؤوف يتصدران قائمة هدافى إنبى فى شباك الأهلى برصيد 3 أهداف لكل لاعب