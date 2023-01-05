شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. البترول متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم، صدارة مجموعة الصعيد فى القسم الثانى برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن فريق لافيينا صاحب الوصافة بعد مرور 12 جولة حتى الآن من المسابقة.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم..

1 بترول أسيوط 27 نقطة

2 لافيينا 26 نقطة

3 مصر المقاصة 25 نقطة

4 الجونة 24 نقطة

5 النصر للتعدين 19 نقطة

6 أسمنت أسيوط 16 نقطة

7 الألومنيوم 15 نقطة

8 ديروط 14 نقطة

9 ملوى 14 نقطة

10 المنيا 13 نقطة

11 مركز شباب الطامية 13 نقطة

12 كيما أسوان 13 نقطة

13 الفيوم 12 نقطة

14 تليفونات بنى سويف 10 نقاط

15 شُبان قنا 9 نقاط

16 المدينة المنورة 6 نقاط

يستقبل فريق بترول أسيوط متصدر مجموعة الصعيد برصيد 27 نقطة، فريق الفيوم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، حيث يسعى البترول لحسم الثلاث نقاط للحفاظ على الصدارة، فيما يأمل أبناء الفيوم فى العودة بنتجية إيجابية من المباراة.

ويحل فريق الجونة صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة، ضيفا على فريق مركز شباب طامية صاحب المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة، ويأمل أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة فى العودة بالثلاث نقاط ومواصلة التقدم لصدارة الصعيد، فى الوقت الذى يسعى شباب طامية بقيادة فؤاد سلامة لخطف النقاط مستغلال عاملى الأرض والجمهور.

ويستضيف مصر المقاصة صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة، فريق المدينة المنورة صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط، فى مباراة سهلة لطارق حجاج مدرب الفريق الفيومى فى تحقيق الفوز، بينما يسعى المدينة لتحقيق المفاجأة وخطف نقاط المباراة.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من الألومنيوم "السابع" مع المنيا "العاشر"، كيما أسوان "الثانى عشر" مع تليفونات بنى سويف "الرابع عشر"، لافيينا "الوصيف" مع النصر للتعدين "الخامس".