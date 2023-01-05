أسباب رحيل المدرب العام للزمالك عن الفريق

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت أخبار اليوم عن تقدم أسامة نبيه المدرب العام للفريق باعتذار لإدارة النادي عن عدم الاستمرار في منصبه بالجهاز المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وأكدت مقرب من أسامة نبيه أن قرار المدرب العام جاء بسبب تجاهل البرتغالي فيريرا لرأي معاونيه المصريين في الفترة الأخيرة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الداخلية في السابعة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري