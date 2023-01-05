شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات صعبة تنتظر الأهلى حتى نهاية يناير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الاربعاء استعداداته لمواجهة انبى المقرر لها الخامسة مساء غداً الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه بستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

انقض الأهلى على صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية دون رد فى الجولة الـ11.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير

الخميس 5 يناير – إنبى ضد الأهلى – الدورى (الجولة 12) – ملعب المقاولون

الخميس 12 يناير – الأهلى ضد المصرى – الدورى (الجولة 13) – ملعب برج العرب

الإثنين 16 يناير – الأهلى ضد سموحة – نصف نهائى كأس مصر – ملعب السلام

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلى – الدورى (الجولة 14) – ستاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلى ضد البنك الأهلى – الدورى (الجولة 15) – ملعب السلام

الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلى – الدورى (الجولة 16) – ملعب المكس.