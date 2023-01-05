شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. القناة متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق القناة بقيادة محمد حليم، صدارة ترتيب جدول مجموعة القاهرة برصيد 28 نقطة، متفوقا على أقرب منافسيه فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى بـ3 نقاط كاملة بعد مرور 12 جولة على انطلاق القسم الثانى.

ترتيب مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم1 القناة 28 نقطة

2 السكة الحديد 25 نقطة

3 زد 25 نقطة

4 وادى دجلة 25 نقطة

5 الاتصالات 19 نقطة

6 منتخب السويس 19 نقطة

8 بتروجت 15 نقطة

9 بورتو السويس 14 نقطة

10 العبور 14 نقطة

11 الإنتاج الحربى 13 نقطة

12 إيسترن كومبانى 12 نقطة

13 كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة

14 النصر 11 نقطة

15 مستقبل وطن 8 نقاط

16 الإعلاميين 5 نقاط

يستقبل فريق القناة متصدر ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 28 نقطة، فريق النصر صاحب المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، فى مباراة يأمل محمد حليم مدرب القناة فى وقف نزيف النقاط بعد السقوط آخر مباراتين والعودة لسكة الانتصارات للحفاظ على الصدارة، فى المقابل يسعى طارق السيد مدرب النصر إلى مواصلة الانتفاضة والعودة بنتيجة إيجابية للهروب من القاع.

ويحل وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة، ضيفا ثقيلا على بورتو السويس صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة، ويأمل الكرواتى توليتش مدرب دجلة فى مواصلة النتائج الرائعة وتحقيق الثلاث نقاط، فى المقابل يسعى بورتو لاستعادة التوازن وتحقيق الفوز والثلاث نقاط.

ويستضيف فريق الإنتاج الحربى القابع فى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة، فريق السكة الحديد صاحب الوصافة برصيد 25 نقطة، ويسعى حسام عبد العال مدرب الإنتاج فى إعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد السقوط فى الجولة الماضية، بينما يأمل أمير عزمى مجاهد فى مواصلة طريقه الناجح مع الفريق وتحقيق الفوز السادس على التوالى والضغط على القناة المتصدر.

وفى نفس التوقيت، تقام مباريات إيسترن كومبانى مع بتروجت، الترسانة مع الإعلاميين، مستقبل وطن مع الاتصالات، العبور مع كهرباء الإسماعيلية.