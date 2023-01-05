شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينهى إجراءات قيد أحمد على وإسلام جمال قبل مواجهة للاسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق حرس الحدود اجراءات قيد الثنائي أحمد على مهاجم المقاولون العرب والزمالك السابق وإسلام جمال مدافع فاركو، ومن المقرر أن يكون اللاعبان جاهزان لمواجهة الإسماعيلي الأحد المقبل.

وأعلن نادي حرس الحدود ضم إسلام جمال لاعب نادي فاركو، لتدعيم صفوف الحرس فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تصحيح المسار والهروب من قاع جدول الترتيب.

كما أعلن النادي تعاقده رسمياً أحمد على، مهاجم المقاولون العرب السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى صفقة انتقال حر، وتعاقد حرس الحدود مع أحمد على بناءً على طلب أحمد أيوب، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق فى مركز قلب الهجوم، الذي لا يوجد به سوى عمر بسام.

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي الأحد المقبل في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الـ 18 والأخير في جدول الدوري برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد الإسماعيلي، الذي يحتل المركز قبل الأخير، لذلك تمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين للهروب من القاع.

ورفض أحمد أيوب خوض مباريات ودية استعدادا للدراويش، بينما قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، إقامة مباراة ودية اليوم الأربعاء، ضد مستقبل القاهرة في إطار برنامجه الإعدادي لملاقاة حرس الحدود ضمن منافسات الدوري الممتاز.