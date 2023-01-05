«قطع في الرباط الصليبي» .. هل تعمد عبد الله السعيد إصابة كريم فؤاد؟

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل جديدة عن إصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأهلي الماضية أمام نظيره بيراميدز في الشوط الأول .

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة كان يعلم أن كريم فؤاد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة بيراميدز وفضل عدم الإفصاح عن تلك المعلومة على اللاعب أثناء التشخيص المبدئي.

وواصل حتحوت، أن طبيب الأهلي أخبر اللاعب عن إصابته في اليوم الثاني من المباراة، بعدما أخبره أن إصابته ليست بقطع في الغضروف ولكن قطع في الرباط الصليبي.

وعن تعمد عبدالله السعيد إصابة كريم فؤاد أثناء المباراة، قال حتحوت، « سألت كريم فؤاد وقالي إن التحام عبد الله سعيد معايا كان عادي جدا والتحام كورة، وقولتله لازم تبقى مهيأ نفسياً لتلك الإصابة وجاهز للعودة للصفوف الأهلي».