فيفا يعلن موعد قرعة كأس العالم للأندية طباعة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موعد ومكان إقامة كأس العالم للأندية 2023، والتي يلعب فيها الأاهلي خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير والمقرر إقامتها في المغرب.

وكشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إقامة قرعة كأس العالم للأندية يوم 13 يناير الجاري في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم في مدينة الرباط.

وجاءت الفرق المشاركة في البطولة كالآتي:

- الوداد (مستضيف البطولة)

- الأهلي المصري (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

- ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا)

- فلامينجو البرازيلي (بطل كأس كوبا ليبرتادوريس)

- الهلال السعودي (ممثل آسيا لعدم انتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا)

- سياتل الأمريكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف)

- أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا)