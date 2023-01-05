شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى: الأهلي والزمالك طلبا ضم عبد الرحمن مجدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يحيى الكومي، رئيس نادي الإسماعيلي، أن ناديي الأهلي والزمالك طلبا التعاقد مع عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

وقال يحيي الكومي في تصريحات تليفزيونية: "أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي عقد جلسة مع عبد الرحمن مجدي، واللاعب مصمم على الرحيل بعد عروض من الأهلي والزمالك".

وتابع: "عبد الرحمن مجدي فقد تركيزه مع الإسماعيلي ولن أمانع في رحيل عبد الرحمن مجدي حال وصول عرض مناسب".