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رئيس الإسماعيلى: الأهلي والزمالك طلبا ضم عبد الرحمن مجدي

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القاهرة - سامية سيد - أكد يحيى الكومي، رئيس نادي الإسماعيلي، أن ناديي الأهلي والزمالك طلبا التعاقد مع عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير  الحالي. 

 

وقال يحيي الكومي في تصريحات تليفزيونية: "أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي عقد جلسة مع عبد الرحمن مجدي، واللاعب مصمم على الرحيل بعد عروض من الأهلي والزمالك".

 

وتابع: "عبد الرحمن مجدي فقد تركيزه مع الإسماعيلي ولن أمانع في رحيل عبد الرحمن مجدي حال وصول عرض مناسب".

 

في سياق متصل، قررت رابطة الأندية المحترفة، نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى ملعب الكلية الحربية بالقاهرة بدلا من استاد المكس بالإسكندرية، بناءً على رغبة الفريقين فى إقامتها بالقاهرة يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً فى الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

 

في سياق مغاير، أمهلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ورابطة الأندية حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصرى، أسبوعين؛ لسداد غرامة الـ100 ألف جنيه، وكذلك تكلفة إصلاح شاشة تقنية الفيديو، وفى حالة عدم السداد سيتم إيقافه لحين إنهاء الأمر، على أن تتم مضاعفة العقوبة فى حالة التكرار.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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