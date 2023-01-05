شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم أسوان: البعض وصفنا بالعواجيز.. ومرعوبون من فكرة رحيل الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد حمدي زكي، مهاجم فريق أسوان، إن أيمن الرمادي المدير الفني لفريقه طالبه بالحفاظ على أسلوب وشكل الفريق مهما كانت النتيجة.

وأكد زكي في تصريحات تليفزيونية أنه كانت هناك حالة من التعجل لدى الإعلام والجماهير في الحكم على مستوى الفريق بسبب الصفقات العديدة التي أبرمها النادي.

وأضاف: "البعض تحدث أننا عواجيز ولاعبين معتزلين وهو ما أعطانا دوافع قوية للرد على الجميع في المستطيل الأخضر".

وتابع: "الرمادي يتحدث معنا بشكل مكثف ومستمر على مدار التدريبات لدرجة أننا في المران لا نلعب بالكرة سوى 10 دقائق ولكن الرمادي يبذل مجهوداً كبيراً لتحفيظ اللاعبين مهام مراكزهم".

وأشار إلى أنه لم يشاهد أي فيديوهات للفرق التي يواجهها أسوان، خاصة أن الرمادي رفع الضغوط من اللاعبين وطالبهم بضرورة التركيز من أجل استغلال الفرص.

وتحدث زكي عن مواجهة الزمالك قائلاً: "الرمادي نصحنا باحترام الفريق الأبيض ولكن عدم التأثر واللعب بنفس الأسلوب الذي نعتاد عليه ولم نفكر سوى في تقديم الكرة المعروفة عننا منذ تولي الرمادي".

وأوضح مهاجم أسوان أن واقعة سفر مشجعي فريق الزمالك عبر القطار إلى محافظة أسوان لم يشغل لاعبي فريقه على الإطلاق قبل اللقاء الذي فاز به أسوان بنتيجة 2-1، قائلا إن اللاعبين لم يتحدثوا عن هذه النقطة بل بالعكس كان الجميع يركز بكل قوة في المباراة.

وواصل: "الأجواء كانت رائعة في مباراة الزمالك وأسوان، خاصة أن جماهير أسوان حضرت بكثافة وهو ما جعلني حزيناً لعدم المشاركة في هذه المباراة للإصابة".

وأشار إلى أن مستوى الفريق الأبيض كان مفاجأة بالنسبة له خاصة أنه بطل الدوري في آخر موسمين ولكن الأداء لم يكن مثلما توقع اللاعبون.

وتحدث زكي عن واقعة حديث أيمن الرمادي مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عقب نهاية لقاء الفريقين مؤكداً أنه لا يعلم ما علاقة الأهلي بهذه المباراة وليس متأكداً من صحة هذا الحديث الذي دار في هذه النقطة.

وعن الأنباء حول عروض رحيل المدير الفني أيمن الرمادي تصيب اللاعبين بالرعب، أوضح زكي أن اللاعبين لن يسمحوا برحيل الرمادي على الإطلاق لأنه مدرب كبير وساهم في تطوير أداء الفريق بكل قوة، مشيرا إلى أن الرمادي نجح في لم شمل الفريق سريعاً بعد البداية الهزيلة في الدوري هذا الموسم.