شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وإنبى اليوم الخميس 5 / 1 / 2023 بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر نظيره انبى اليوم الخميس ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

انقض الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية دون رد في الجولة الـ11.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

موعد مباراة الأهلى وانبى في الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى الخامسة مساء اليوم الخميس باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية

ترتيب الاهلى في جدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في ثمانية لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف.

مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير

الخميس 5 يناير – إنبي ضد الأهلي – الدوري (الجولة 12) – ملعب المقاولون

الخميس 12 يناير – الأهلي ضد المصري – الدوري (الجولة 13) – ملعب برج العرب

الإثنين 16 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام

الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس.