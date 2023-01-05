شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى زكى: الرمادي علمنا الكرة من جديد.. وهذا سر رحيل ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حمدي زكي، مهاجم فريق أسوان، أن الوقت وقلة الانسجام بين اللاعبين الجدد في صفوف فريقه أدت إلى نهاية تجربة ربيع ياسين المدير الفني السابق للفريق.

وأشار زكي في تصريحات تليفزيونية إلى أن رحيل ربيع ياسين سببه الرئيسي عدم وجود تناغم وعدم وجود توفيق في النتائج التي تحققت خلال بداية الدوري.

وأثنى مهاجم أسوان على مديره الفني أيمن الرمادي قائلاً: "الرمادي علمنا الكرة من جديد، ألعب في الدوري منذ سنوات ولكنني تعلمت الكثير في فترة قصيرة تحت قيادة مدرب أسوان ويجب أن يحصل على حقه".

وأضاف: "الرمادي يحفظنا مهام مركزنا ويعطينا تعليمات كأننا نلعب الكرة لأول مرة ولا يترك شيئاً للصدفة فالفريق بكل أمانة تغير شكلاً ومضموناً مع الرمادي بفضل التنظيم داخل الملعب، وأيضاً النتائج التي تتحقق مؤخراً".

وانتعشت جماهير أسوان بعد تحقيق فوز مهم صعد بهم للمركز السابع بالدورى بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، ويتأكد الجميع أن أيمن الرمادى الرجل المناسب والقادر على تحقيق طموحات الأسوانية، حيث قاد الموج الأزرق في 8 مباريات حقق خلالها 5 انتصارات وتلقى 3 هزائم والفوز على الأبيض حامل اللقب يجعله فى مكانة كبيرة.