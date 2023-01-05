شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: خالد عبد الفتاح من أفضل صفقات الأهلي.. وكريستو إضافة كبيرة للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن خالد عبد الفتاح من أفضل الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي خلال شهر يناير الجاري.

وتحدث ضياء السيد عن إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي، قائلا: "الأمر له علاقة بالتكوين الجسماني، والأحمال التي يتلقاها على مدار سنوات سابقة، أي لاعب يتعرض للصليبي أو أكيليس في ثانية واحدة، وكنت موجودا في الملعب وقت إصابة صالح جمعة وطالبته بالقيام سريعا، وفوجئت بالطبيب يبلغني بإصابته بقطع في وتر أكيليس، وعبد الله السعيد لا يتدخل بعنف مطلقا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لا أستطيع الحكم على عزيز يعقوبو، وأي لاعب أجنبي يترشح للأندية المصرية لا أشاهده مطلقا وليس لدي أي أنطباع عن الصفقات الاجنبية، بينما خالد عبد الفتاح لاعب سموحة وهو من أفضل التعاقدات التي أبرمها النادي الأهلي، وكان من المستحيل ضمه في حالة عدم إصابة أكرم توفيق، ومحمد هاني قدم مستوى جيد خلال المباراتين الماضيتين، وستكون هناك منافسة بين خالد وهاني لخطف مركز أساسي، خصوصا أنه سيعمل على إقناع المسئولين على ضمه نهائيا".

وتابع: "الموسم الماضي قدم هشام صلاح مستوى رائعا مع نادي الاتحاد السكندري، وعندما بدأ الحديث عن انتقاله لنادي آخر، تراجع مستواه بشكل كبير، واللاعب هو المسئول عن ذلك، لأن عليه أن يكون في افضل المستوى".

وزاد: "محمد الضاوي كريستو لاعب جيد، ولديه مميزات جيدة وسيفيد الأهلي بشكل كبير جدًا في الفترة المقبلة، والمدربين الأجانب تحب اللاعب الذي يجيد بالقدم اليسرى، وهو لاعب دريبلر وسريع ومتعاون مع زملائه وكذلك لاعب هداف".

واختتم ضياء السيد تصريحاته: "لم أحصل على مستحقاتي من اتحاد الكرة حتى الآن، وسأذهب إلى اتحاد الكرة غدًا، وحصلنا على وعد بصرفها خلال الشهر الجاري، كنت مع محمد بركات قبل يومين، وتحدثت مع المسئولين ووعدوني بحل المشكلة سريعا".