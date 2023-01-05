شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا: يعقوبو مهاجم مميز.. ولم أسمع من قبل عن إصابة مزمنة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكد البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني السابق لفريق إنبي أنه يحلل مباريات الدوري البرتغالي وشاهد يعقوبو كثيرا.

وقال جورفان في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "يعقوبو موجود في الدوري البرتغالي منذ سنوات ولعب لأكثر من ناد".

وتابع: "يعقوبو مهاجم مميز وسوبر ويمتلك قدرات عالية، لقد شاهدته منذ أسبوعين في آخر مباراة ولم أسمع من قبل عن إصابة مزمنة له".

وواصل المدير الفني السابق لفريق إنبي أن طريقة لعب الغاني يعقوبو ستكون مفيدة للأهلي حال إتمام الصفقة، قائلا: "يعقوبو لاعب سريع ومهاجم قناص وطريقة لعبه مفيدة للأهلي". وأتم تصريحاته: "من الصعب التوقع ببطل الدوري وأعتقد الأمر سيؤجل للجولات الأخيرة".