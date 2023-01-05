شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الكومى: عمر الوحش والشامي وقعا للمصري مقابل 7 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن رحيل ثنائي الفريق إلى النادي المصري، والتعاقد مع صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الكومي خلال تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت 2": "عمر الوحش ومحمد الشامي عقداهما ينتهيان آخر الموسم الحالي ومن حقهما التوقيع لأي ناد آخر خلال يناير الحالي، وبالفعل الثنائي وقعا للمصري".

وأضاف: "نحن قررنا أن يرحلا حاليًا أفضل ونستفيد من الحصول على 7 ملايين جنيه، بالإضافة للحصول على ثنائي المصري محمد عنتر وفريد شوقي، وتم اختيار الثنائي الأخير بناءً على موافقة أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي واللجنة الفنية".

وتابع رئيس الإسماعيلي: "ميدو لم يشترط علينا أي أموال، هو يحصل على أجر ولكن أجر بسيط جدًا قد يكون بدون أجر، وهناك عروض كثيرة للاعب عبد الرحمن مجدي، ولكن لا يوجد تنفيذ، مجرد كلام من وكلاء".

وأردف: "عبد الرحمن مجدي يريد الرحيل عن الإسماعيلي؛ لذلك هو لا يركز في الملعب، ولا توجد نية لبيع لاعبين آخرين في يناير، لكن لو جاء عرض جيد لـ عبد الرحمن مجدي سنوافق".

وأتم: "ندرس حاليًا ضم بعض الصفقات في يناير ولكن لم نحسم الأمر، أنا كرئيس نادي فعلت كل ما علي، وأحزن من سباب الجماهير لي".