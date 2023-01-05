شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحي: الفوز أمام الزمالك يصنع الفارق معنا فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عماد فتحي، لاعب فريق أسوان، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفريق الفوز على حساب الزمالك، وأن هذا الفوز سيؤثر بالإيجاب على اللاعبين خلال المباريات المقبلة.

وقال عماد في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أيمن الرمادي مدرب الفريق صنع الفارق مع اللاعبين والنادي خلال الفترة الماضية".

وانتعشت جماهير أسوان بعد تحقيق فوز مهم صعد بهم للمركز السابع بالدورى بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، ويتأكد الجميع أن أيمن الرمادى الرجل المناسب والقادر على تحقيق طموحات الأسوانية، حيث قاد الموج الأزرق في 8 مباريات حقق خلالها 5 انتصارات وتلقى 3 هزائم والفوز على الأبيض حامل اللقب يجعله فى مكانة كبيرة.