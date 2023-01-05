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عماد فتحي: الفوز أمام الزمالك يصنع الفارق معنا فى المباريات المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - عبر عماد فتحي، لاعب فريق أسوان، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفريق الفوز على حساب الزمالك، وأن هذا الفوز سيؤثر بالإيجاب على اللاعبين خلال المباريات المقبلة.

 

وقال عماد في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أيمن الرمادي مدرب الفريق صنع الفارق مع اللاعبين والنادي خلال الفترة الماضية".

 

وانتعشت جماهير أسوان بعد تحقيق فوز مهم صعد بهم للمركز السابع بالدورى بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، ويتأكد الجميع أن أيمن الرمادى الرجل المناسب والقادر على تحقيق طموحات الأسوانية، حيث قاد الموج الأزرق في 8 مباريات حقق خلالها 5 انتصارات وتلقى 3 هزائم والفوز على الأبيض حامل اللقب يجعله فى مكانة كبيرة.

وكشف الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، إن مجلس الإدارة سيعتمد مكافأة خاصة للاعبي الفريق عقب الفوز على فريق الزمالك، ولما قدموه من أداء رجولي وقوي خلال المباراة.

وأوضح أن لاعبي أسوان قدموا نموذجا قويا للالتزام والأداء والتضحية من أجل أسعاد الجماهير في مباراة الفريق أمام الزمالك.

وأوضح رئيس أسوان أن المدير الفني أيمن الرمادي يقوم بشبه معجزة في ظل الظروف المادية التي يعيشها النادي، والإدارة تقدر هذا والجماهير أيضا.

وتلقى فريق الكرة بنادي الزمالك أول هزيمة له في الدوري الممتاز على يد فريق أسوان، في ملعب استاد أسوان الدولي، بهدفين مقابل هدف والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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