شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أسوان: أداؤنا يتحسن من مباراة لأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو حسام، حارس مرمى فريق أسوان، أن مستوى الفريق يتحسن مباراة تلو الأخرى، مشيرا إلى أن أيمن الرمادي مدرب الفريق يلعب على الفوز وتحقيق نتائج إيجابية دائما.

وقال عمرو حسام في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أيمن الرمادي يتحدث معي دائما لعدم اللعب على الكرات الطويلة، واللعب بهدوء بالكرة على الأرض". وتابع: "لم ألمس سامسون أو الكرة في اللعبة المثيرة الأخيرة في اللقاء".

ونجح فريق أسوان فى قلب طاولة الدورى بفوز مثير على نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الاثنين، باستاد أسوان بالجولة الحادية عشرة للدورى، ليتوقف القطار الأبيض ويخسر 3 نقاط مهمة فى صراع قمة البطولة التى ينافس فيها الأهلى.

وانتعشت جماهير أسوان بعد تحقيق فوز مهم صعد بهم للمركز السابع بالدورى بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، ويتأكد الجميع أن أيمن الرمادى الرجل المناسب والقادر على تحقيق طموحات الأسوانية، حيث قاد الموج الأزرق في 8 مباريات حقق خلالها 5 انتصارات وتلقى 3 هزائم والفوز على الأبيض حامل اللقب يجعله فى مكانة كبيرة.