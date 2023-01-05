الدوري الإيطالي.. - يوفنتوس يفوز بهدف قاتل وانتصار إنتر على المتصدر وميلان على ساليرنيتانا

المنامة - ياسر ابراهيم - سجل أركاديوش ميليك هدفا قاتلا ليوفنتوس في الوقت بدل الضائع، ليحقق فريقه فوزا صعبا على مضيفه كريمونيزي 1-صفر، في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء في مباراة ممتعة شهدت الكثير من الفرص للفريقين.



وسيطر كريمونيزي على الشوط الأول، وحرم يوفنتوس من فرص داخل منطقة الجزاء واستفاد من الأخطاء الدفاعية، لكن الشوط انتهى بالتعادل السلبي.



وضغط الفريقان في الشوط الثاني، حيث سعى كل منهما لتسجيل هدف الفوز، حيث رد القائم تسديدة قوية من لاعب كريمونيزي سيريل ديسيرز من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69.



وحصل يوفنتوس على ركلة حرة بعد دقيقة واحدة من بداية الوقت المحتسب بدل الضائع ليرسل ميليك الكرة أعلى الحائط البشري إلى الزاوية اليمنى السفلية للمرمى، إذ حاول ماركو كارنسيكي حارس كريمونيزي التصدي لها لكنه فشل في منعها من هز شباكه.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كريمونيسي عند 7 نقاط في المركز 19 (قبل الأخير).



ليتشي ينتفض ليهزم لاتسيو

وفي مباراة أخرى، انتفض ليتشي في الشوط الثاني ليهزم ضيفه لاتسيو 2-1، ويُلحق بفريق المدرب ماوريتسيو ساري الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي.



ووضع تشيرو إيموبيلي، الذي دخل التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، الضيوف في المقدمة بعد 14 دقيقة من البداية، عندما تلقى تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الزاوية اليسرى البعيدة.



وأدرك ليتشي التعادل في الدقيقة 57 عندما تابع غابرييل ستريفيزا الكرة ووضعها في الشباك بعدما تصدى إيفان بروفيدل حارس لاتسيو للتسديدة الأولى.



وأكمل لورينزو كولومبو انتفاضة ليتشي في الدقيقة 71 عندما تُرك من دون رقابة داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في الشباك إثر تمريرة عرضية.



وضغط لاتسيو قرب النهاية لإدراك التعادل، لكنه لم يجد ثغرة في دفاع ليتشي.



فوز ميلان وإنتر يهزم المتصدر

واستهل ميلان مباريات اليوم الأربعاء بالفوز 2-1 على مضيفه ساليرنيتانا في مستهل عودة الدوري الإيطالي بعد توقف دام 7 أسابيع بسبب كأس العالم.



وهز رفائيل لياو وساندرو تونالي الشباك في الشوط الأول ليرتفع رصيد ميلان صاحب المركز الثاني إلى 36 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن نابولي المتصدر والذي خسر لاحقا صفر-1 أمام إنتر ميلان صاحب المركز الرابع برصيد 33 نقطة.



تقدم لياو لميلان في الدقيقة العاشرة بعدما تلقى تمريرة ذكية من لاعب الوسط تونالي وتجاوز الحارس جييرمو أوتشوا ووضع الكرة في المرمى بشكل رائع.



وسدد المهاجم أوليفييه جيرو ضربة رأس بعيدا، لكن الفريق الزائر لم يتأثر بذلك حيث ضاعف تونالي النتيجة في غضون 5 دقائق بتسديدة بعيدة المدى.



وهز براهيم دياز، الذي اقترب مرتين من التسجيل في الشوط الأول، الشباك بعد ساعة من اللعب تقريبا، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.



وكان بوسع ميلان إضافة المزيد من الأهداف، غير أن الفريق أهدر عدة فرص بمن فيه جيرو.



وسجل لاعب ساليرنيتانا البديل فيديريكو بوناتسولي هدف العزاء لصاحب الضيافة في الدقيقة 83 بعد أن خدع الحارس.



(رويترز)