الامارات | المنتخب يصوّب سهامه نحو اللقب الخليجي الثالث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد منتخب الإمارات من أبرز المرشحين بقوة للفوز بلقب كأس الخليج الـ25، في مدينة البصرة العراقية، بينما تعد البطولة «الاختبار الأهم» بالنسبة إلى المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا قبل الاستحقاقات المقبلة، مثل بطولة غرب آسيا وكأس آسيا.

وحقق «الأبيض» الفوز بكأس الخليج مرتين في نسختي 2007 و2013، كما احتل المركز الثاني ثلاث مرات: 1994 و1988 و1986، والمركز الثالث أربع مرات في نسخ: 2010 و1998 و1986 و1972.

ويقود أروابارينا المنتخب الوطني منذ فبراير، وخلال مشواره الذي خاض فيه تسع مباريات حتى الآن حقق «الأبيض» الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر خمسة.

ويعتمد أروابارينا بشكل كبير على مجموعة من الوجوه الشابة وجيل الوسط، الذين تنقصهم الخبرة الدولية، في مقدمتهم الثلاثي الهجومي حارب سهيل وعلي صالح ويحيى الغساني، بينما يضم الدفاع والوسط كلاً من: بدر صالح، خالد الظنحاني، خالد الهاشمي، أحمد جميل، مع أصحاب الخبرات مثل الحارسين خالد عيسى وعلي خصيف، والمدافعين وليد عباس وعبدالعزيز هيكل وماجد حسن وفابيو ليما وتيغالي.

مباريات المجموعة الثانية

تشكيلة الفريق