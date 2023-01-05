الامارات | العامري يشارك في سباق التحمّل «هانكوك 24 ساعة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المؤسس والسائق الرئيس في «فريق ربدان» لسباقات التحمّل، سيف العامري، أن سباق «هانكوك 24 ساعة» في دبي، الذي يقام خلال شهر يناير الجاري، يشكل تحدياً لجميع الفرق المشاركة، ودافعاً لمواصلة العمل والمنافسة بأعلى أداء، كما أعرب عن عزمه وإصراره على تقديم أداء مشرف لرفع عَلَم دولة الإمارات عالياً.

ويشارك فريق «ربدان موتورسبورت» بقيادة السائق الإماراتي سيف العامري، البالغ من العمر 32 عاماً، إلى جانب نخبة من السائقين الإماراتيين فقط ضمن فئة جي تي 3 «Cup» في السباق الذي يقام على مدار يومي 14 و15 يناير على حلبة دبي أوتودروم.

ومن المتوقع أن يستقطب السباق أكثر من 80 من أقوى الفرق المحلية والإقليمية والعالمية.