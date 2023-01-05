الامارات | «هيرو كاب» تدشن انطلاقة «دي بي ورلد للغولف» من أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد جولة «دي بي ورلد للغولف» لانطلاق العام الجديد من بوابة بطولة «هيرو كاب»، التي ستقام في نادي أبوظبي للغولف في الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين العالميين، الذين يتنافسون بنظام الفرق بقيادة نجوم الفريق الأوروبي لكأس رايدر العريق.

وستكون بطولة «هيرو كاب» الأولى في قائمة أربع بطولات تقام في الإمارات في بداية هذا العام، إلى جانب بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» بنادي «ياس لينكس للغولف» في الفترة من 19 إلى 22 يناير، ثم بطولة «دبي ديزرت كلاسيك» بنادي الإمارات للغولف في الفترة من 26 إلى 29 يناير، ثم بطولة «رأس الخيمة كلاسيك» بنادي الحمرا في الفترة الثاني إلى الخامس من فبراير المقبل.

واعتمد المنظمون قائمة اللاعبين الذين سيتنافسون في فريقي «قارة أوروبا»، و«بريطانيا وإيرلندا»، في النسخة الأولى على الإطلاق من هذه البطولة، اختارهم كابتن الفريق الأوروبي في كأس رايدر لوك دونالد، وقائدي البطولة تومي فليتوود وفرانشيسكو موليناري.

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في بيان صحافي: «يسعدنا في أبوظبي أن كثيراً من الأحداث الرياضية الدولية تثق بنا لتقديم تجارب رائعة، ويسهم ذلك في استقطاب أفضل نجوم العالم، سواء في الغولف أو مختلف الألعاب الرياضية، والكثير من الرياضات المختلفة تأتي إلى هنا لأنهم شاهدوا التنظيم الجيد، والإعداد الذي قمنا به للأحداث التي استضفناها سابقاً، ويجعلنا أكثر تصميماً على تكرار هذا النجاح في بطولة (هيرو كاب) المقبلة».