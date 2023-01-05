الامارات | دبا يستغني عن 3 لاعبين أجانب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف إداري فريق دبا الفجيرة مانع الظنحاني، أن النادي استغنى عن ثلاثة من لاعبيه الأجانب، ويتعلق الأمر بالمقدوني الشمالي ألكسندر سكيتش، والهولندي جوي جوهانيس، والبرازيلي غواندو. وقال إن اللجنة الفنية للنادي تدرس خيارات عدة للتعاقد مع لاعبين جدد لضمهم إلى الفريق تمهيداً لاستئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

وقال الظنحاني لـ«الإمارات اليوم»: الفريق دشن تدريباته بقيادة المدرب المواطن حسن العبدولي، وحضرها رئيس شركة كرة القدم أحمد سعيد الظنحاني، والمدير التنفيذي للشركة عبدالله الظنحاني، وتواجد جميع اللاعبين. وسيخوض دبا مباراتين وديتين مع الوصل وكلباء يومي 9 و15 الجاري. وتابع: نتطلع إلى الاستفادة من فترة التوقف الحالية بمناسبة إقامة خليجي 25، وذلك لتكثيف الاستعدادات لخوض منافسات الدوري نهاية الشهر الجاري. مانع الظنحاني: سيخوض دبا مباراتين وديتين مع الوصل وكلباء 9 و15 الجاري.