الامارات | الشرقي: نتطلع لنقلة نوعية ببناء الأجسام في 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بالإنجازات والمكاسب المتحققة في عام 2022، مؤكداً أن الهدف المقبل هو تحقيق نقلة نوعية مضافة في 2023، مشيراً إلى أن ما تحقق في 2022 يعكس الجهود الفنية والإدارية والتنظيمية التي بذلتها اللجان العاملة في الاتحاد، مثنياً على انخراط المرأة بممارسة هذه الرياضة، داعياً أسرة اللعبة إلى مواصلة الجهود.

وظفر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بـ122 ميدالية، منها 50 ذهبية، خلال البطولات القارية والعالمية التي شارك فيها خلال عام 2022.

كما نجح الاتحاد في إشراك لاعب من أصحاب الهمم في المنتخب الوطني وتحقيقه ميداليات غير مسبوقة، بينما يعدّ تعزيز دور المرأة في رياضات اللياقة البدنية والقوة البدنية ونيلها ميداليات رفيعة المستوى، أحد أهم الإنجازات المتحققة. في هذا السياق، وصف الأمين العام للاتحاد، محمد المري، في بيان صحافي، استضافة وتنظيم بطولة آسيا للقوة البدنية في دبي بالحدث الدولي المميز، وذلك بعد أن حظيت البطولة بمشاركة قياسية لعدد اللاعبين واللاعبات وتحطيم اللاعبين نحو 50 رقماً قياسياً، فضلاً عن إشادات الاتحادين الدولي والآسيوي للقوة البدنية بالجهد الاستثنائي الذي رافق تنظيم البطولة.

وأضاف: «تواصلت الإنجازات بحصد ممثلي الإمارات ستة مناصب دولية في الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية والقوة البدنية، بنيل أعضاء مجلس الإدارة: أحمد جوهر عضوية الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وفيصل الزعابي منصب نائب رئيس لجنة الحكام، وأحمد بن ظبوي منصب رئيس لجنة اللياقة البدنية، ومحمد شاهين الحوسني عضوية اللجنة الفنية، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني عضوية اللجنة الطبية».