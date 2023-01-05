الامارات | «تحدي سبينس للدرّاجات» ينطلق 18 فبراير في مدينة دبي الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود «تحدي سبينس دبي 92 للدرّاجات الهوائية»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بعد موسم حافل بالأرقام القياسية شهدته النسخة السابقة في عام 2022، لاستقطاب عشاق الدرّاجات الهوائية اليافعين في سباق مخصص للصغار، يتيح لهم فرصة المشاركة في فعاليات الحدث المرتقب في فبراير 2023.

ومن المقرر أن تقام سباقات الصغار في استاد دبي الدولي يوم 18 فبراير المقبل، قبل يوم واحد من انطلاق الحدث الرئيس لـ«تحدي سبينس دبي 92 للدرّاجات الهوائية»، السباق التأهيلي لنهائي بطولة «غران فوندو» العالمية، الذي يقام يوم في 19 فبراير.

يهدف السباق إلى تشجيع الصغار الذين تراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً على ممارسة رياضة الدرّاجات الهوائية، وتطوير مهاراتهم منذ نعومة أظفارهم، ضمن بيئة محفزة وسباقات غير محددة بتوقيت معيّن، إذ تعدّ هذه الجولات بمثابة فعاليات ترفيهية مصممة للأطفال فقط. ويحرص منظمو الحدث على تشجيع الدرّاجين اليافعين على استكشاف مواهبهم، من خلال ارتداء أزياء سباق فريدة، وتزيين الدرّاجات قبل خوض منافسات الجولة «الكلاسيكية»، لكسب ميداليات وشهادات إتمام السباق بنجاح.

وذكر بيان صحافي: «تضم سباقات الصغار أربع فئات متنوّعة غير تنافسية مخصصة للأطفال من مختلف الفئات العمرية والقدرات، أولها جولة Tiny Tots، وهي جولة سهلة مناسبة للأطفال من عامين إلى ثلاثة أعوام، تبلغ مسافتها كيلومتر واحد، وبإمكان الأطفال الصغار في سن ما قبل دخول المدرسة المشاركة في جولة Kids المناسبة للأطفال من أربع إلى خمس سنوات، والتي تبلغ مسافتها كيلومترين، بينما يمكن للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة و11 عاماً المشاركة فيJunior Short Ride بمسافة 4.5 كيلومترات، والأطفال الذين تراوح أعمارهم من تسعة إلى 12 عاماً المشاركة في سباق Junior Long Ride بمسافة تسعة كيلومترات. وتحث اللجنة المنظمة الوالدين على المشاركة إلى جانب أطفالهم الصغار ضمن فئتي السباق كيلومتر وكيلومترين لإرشادهم».