الامارات | الكويت.. صفحة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى منتخب الكويت صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة كأس الخليج، إلى تجاوز انتكاسته الكروية خلال السنوات الماضية وبدء صفحة جديدة رهانها التتويج.

ويأمل «الأزرق» في تجاوز إخفاقات الماضي، واعتبار بطولته الخليجية المفضلة البداية الحقيقية بعد سنوات من التخبط والمشكلات والإيقاف.

وعوقب الاتحاد الكويتي بالإيقاف 2015 بسبب التدخل الحكومي قبل رفع العقوبة في 2017، لكن منذ ذلك الحين لم يقدم المنتخب الأداء المنتظر وودع المنافسات آخر بطولتين لكأس الخليج من دور المجموعات.

ولم تتوقف خيبة الأمل عند ذلك، فالمنتخب فشل في بلوغ كأس آسيا 2019، وخرج من التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة والتي تقام في قطر نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، ومنذ 2013 تولى 10 مدربين تدريب المنتخب الكويتي، وتأمل الجماهير في بداية جديدة مع المدرب البرتغالي روي بينتو.