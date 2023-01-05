الامارات | السورية «ماسة» تلمع في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة السورية ماسة عدنان بلقب كأس اليمامة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 119 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وانتزعت ماسة عدنان اللقب على صهوة الفرس «فانتاستيكا»، المملوكة لإسطبلات إف 3، بعدما جاءت في المركز العاشر بالمرحلة الأولى، ثم تقدمت إلى المركز الخامس في المرحلة الثانية، وواصلت تقدمها في المرحلة الثالثة بصعودها إلى المركز الرابع، قبل أن تصعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله محمد الحمادي على صهوة الفرس «اتش سي جلال»، المملوكة لإسطبلات الريف عجبان، وحل في المرتبة الثالثة الفارس عبدالرحمن سعيد الغيلاني على صهوة الفرس «لاكي»، المملوكة لإسطبلات الوثبة 1.

وفي مراحل السباق، تصدر الفارس منصور خميس الشدي المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الفرس «إلارا غومارا»، المملوك لإسطبلات إف 3، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ميثاء الكعبي على صهوة الفرس «لانامير ديزاير»، المملوك لإسطبلات سيح السلم 2، وثالثاً الفارس خليفة المزروعي على صهوة الفرس «أزاريا»، المملوك لإسطبلات الرعود.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً، قفز الفارس سعيد الشامسي من الـ19 إلى الأول على صهوة الفرس «رو غينيرالا»، المملوك لإسطبلات إم 7، بينما تراجع منصور الشدي إلى المركز الثاني، وجاء ثالثاً الفارس سعيد الخياري، متقدماً من المركز الـ13 على صهوة الفرس «إكسبيرمينتادا»، المملوك لإسطبلات إم 7 (2). وحافظ سعيد الشامسي على الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً، وتقدم الخياري من الثالث إلى الثاني، وقفز زايد المهيري من الـ17 إلى الثالث على صهوة الفرس «بوتشو دي فير»، المملوك لإسطبلات جميرا.

• 119 فارساً وفارسة شاركوا في سباق أمس الذي امتد على مسافة 119 كيلومتراً.