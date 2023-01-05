الامارات | عُمان يطلب من برانكو مواصلة إنجازاته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب عُمان منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 25»، تحت قيادة مدربه الكرواتي المخضرم، برانكو إيفانكوفيتش، رافعاً شعار البحث عن تتويجه الثالث في البطولة، بعد نسخة «خليجي 19»، التي استضافتها سلطنة عُمان، و«خليجي 23» في الكويت، إذ يأمل «الأحمر» أن يواصل المدرب الكرواتي إنجازاته.

وحقق برانكو إنجازات مع معظم الفرق التي تولى إدارتها الفنية، أبرزها لقب الدوري الكرواتي رفقة دينامو زغرب في مناسبتين، ولقب الدوري الإيراني مع بيرسبوليس مرتين، والدوري الصيني مع شاندونغ لونينغ مرة واحدة، كما حصل على بعض الجوائز الفردية، مثل أفضل مدير فني في الدوري الكرواتي، في عامي 2007 و2008، خلال تدريبه لدينامو زغرب.

وفاز برانكو بجائزة أفضل مدرب في الدوري الصيني عام 2010، إبان توليه قيادة شاندونغ لونينغ، ونال لقب أفضل مدرب بالدوري الإيراني مرتين، رفقة بيرسبوليس.

نجح برانكو في إحراج منتخب ألمانيا، خلال المباراة الودية التي فاز بها الأخير بصعوبة بهدف دون رد قبل انطلاق مونديال 2022.