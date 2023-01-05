الامارات | اليمن يحلم بالانتصار الأول في مشاركاته الخليجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل منتخب اليمن منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 25»، لتغيير رقمه السلبي خلال المشاركات التسع الأخيرة للفريق في البطولة.

يسعى منتخب اليمن، من خلال مشاركته في «خليجي 25»، إلى تحقيق نتيجة إيجابية يمحو من خلالها سلسلة «اللا انتصار» في كأس الخليج.

واليمن هو الوحيد بين المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج، الذي لم يحقق اللقب من قبل، بل لم يحقق أي انتصار في تسع مشاركات.

وقدم الاتحاد اليمني، التشيكي سوكوب (57 عاماً)، الذي سبق له قيادة المنتخب بين 2014 و2016، أمام وسائل الإعلام منذ أيام في القاهرة.

ويأمل اليمن، المصنف 154 عالمياً، أن يتجنب كونه الحلقة الأضعف في جميع مشاركاته السابقة، وأن يقدم مستويات قوية في المجموعة الأولى التي تضم العراق صاحب الضيافة والسعودية، رغم مشاركتها بالصف الثاني، وعُمان البطلة مرتين.