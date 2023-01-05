الامارات | العراق تحت ضغط الأرض والجمهور ومدرب قليل الخبرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يراهن منتخب العراق على الجمهور وخوض منافسات «خليجي 25» على أرضه، لتحقيق اللقب وإنهاء سنوات طويلة من المعاناة، إذ تتوق كرة القدم العراقية والجماهير المتعطشة في البصرة إلى إنجاز، لكن الضغوط ستكون كبيرة على تشكيلة من دون أسماء بارزة يقودها مدرب قليل الخبرة في منصب الرجل الأول.

واستضاف العراق البطولة في 1979 حين حقق اللقب للمرة الأولى، لكن تكرار الإنجاز ليس أمراً سهلاً.

وعيّن اتحاد الكرة العراقي في نوفمبر الماضي المدرب الإسباني خيسوس كاساس، ليقود «أسود الرافدين» في كأس الخليج، إذ سبق له العمل مساعداً للويس إنريكي في منتخب إسبانيا حتى وقت قريب، وكان كشافاً للمواهب ومحللاً للأداء بنادي برشلونة، ورغم قِصر مدة الاستعداد يعوّل العراق على كاساس في انتقاء المواهب الواعدة، في غياب المحترفين بأندية أجنبية، وعلى رأسهم زيدان إقبال لاعب «مانشستر يونايتد» الصاعد.

ويأمل منتخب العراق في تحقيق اللقب للمرة الرابعة، والمرة الأولى منذ 1988، استغلالاً لعاملي الأرض والجمهور، بعد سنوات طويلة من اللعب خارج البلاد.

مباريات المجموعة الأولي

تشكيلة الفريق