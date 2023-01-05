الامارات | «دولي الجودو» يعلن إقامة بطولاته في 19 دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي للجودو عن استضافة 19 دولة لأنشطته خلال العام الجاري 2023، مقابل 15 دولة خلال العام الماضي، وذلك في إطار خطته لتوسيع قاعدة البطولات والمشاركات. وتلقى رئيس اتحاد الإمارات للجودو محمد بن ثعلوب الدرعي، رسالة من رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر، تضمنت طموح وأهداف الاتحاد الدولي في العام الجديد، والتي تمثلت في إقامة العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الحرارية، كدور أساسي من قبل الاتحادات الدولية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك زيادة الوعي من قبل مجتمع الجودو العالمي.

ويتضمن برنامج الاتحاد الدولي للجودو (IJF) خلال العام الجاري 2023، تغيير موعد إقامة بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو، التي تقام ضمن أسبوع الجودو في أبوظبي من 2 إلى 10 نوفمبر المقبل، لتقام أيضاً خلاله بطولة العالم للكاتا، وبطولة العالم المفتوحة للكبار، التي يحق المشاركة فيها لأعمار فوق الـ10 سنوات حتى 80 سنة، في إطار دعم المشاركات المجتمعية المصاحبة لبطولة غراند سلام، فيما تقام أيضاً بطولة محلية للأشبال والصغار.