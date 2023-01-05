الامارات | قطر.. فرصة لبناء منتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل منتخب قطر بطولة «خليجي 25» بطموحات مختلفة لا تهدف إلى المنافسة على اللقب، والتركيز على أن هذه البطولة فرصة ذهبية لبناء جيل جديد، ليكمل «العنابي» الرحلة التي بدأت منذ أعوام عدة، تحقق خلالها العديد من الإنجازات، أبرزها الفوز بكأس آسيا 2019.

وقرر الاتحاد القطري لكرة القدم المشاركة في «خليجي 25» بالبصرة، بلاعبين غالبيتهم يظهر لأول مرة في هذه المنافسة، خصوصاً أن البطولة تأتي مباشرة بعد المشاركة المخيبة للآمال في كأس العالم 2022.

ورفع البرتغالي برونو بينيرو مدرب العنابي من وتيرة الاستعدادات من أجل الوصول إلى المستوى اللائق فنياً وبدنياً، قبل المواجهة الأولى أمام الكويت ضمن المجموعة الثانية.

ويركز بينيرو على الجوانب المعنوية والنفسية، لإعداد اللاعبين قبل المنافسات القوية المتوقعة.