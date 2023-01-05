الامارات | 200 ألف درهم جوائز أولى جولات «دبي لصيد الأسماك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستكمل اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان يوم دبي البحري، اليوم، إجراءات المشاركة للمتسابقين في الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، والمخصصة لفئتي (كنعد وسكل)، بتسليم المشاركين الملصقات الخاصة تمهيداً لبدء مراحل التنافس بداية من صباح غد. وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات البطولة بحلتها الجديدة للموسم الرابع على التوالي، ورصد 200 ألف درهم جوائز للمشاركين في هذه الجولة، حيث سيخصص 170 ألف درهم للفائزين من المركز الأول حتى الـ11، و30 ألفاً لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى المشاركين في منافسات فئة السكل.

ويحصل صاحب المركز الأول في منافسات فئة الكنعد على 35 ألف درهم، والثاني على 30 ألف درهم، والثالث على 20 ألفاً، فيما سينال صاحب المركز الأول في منافسات فئة السكل 15 ألف درهم، والثاني 10 آلاف، والثالث 5000 درهم. وكانت اللجنة المنظمة أعلنت منذ بداية الأسبوع عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في الجولة الأولى.