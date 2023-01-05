شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعتذر عن منصبه بالزمالك: دورى انتهى والان مع تفاصيل الخبر
وأكد نبيه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اعتذرت عن التواجد في الجهاز الفني للزمالك وأتمنى لهم التوفيق في المرحلة القادمة، والحمد الله". وأوضح نبيه أن دوره انتهى بالجهاز الفني للزمالك نافياً أن تكون هناك خلافات بين وبين فيريرا المدير الفني للفريق.
ومن جانب آخر، تصدر محمود عبد الرازق " شيكابالا " نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قائمة أبرز 8 غيابات عن الأبيض أمام الداخلية في المباراة المقرر لها غدا الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى.
وفى سياق متصل أعلن الجهاز الفني للزمالك عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة، وضمت: في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي،خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي ،خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي،خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري.