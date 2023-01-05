أسامة نبيه يعتذر عن منصبه بالزمالك: دورى انتهى

القاهرة - سامية سيد - أعلن أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اعتذاره عن منصبه بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك.

وأكد نبيه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اعتذرت عن التواجد في الجهاز الفني للزمالك وأتمنى لهم التوفيق في المرحلة القادمة، والحمد الله". وأوضح نبيه أن دوره انتهى بالجهاز الفني للزمالك نافياً أن تكون هناك خلافات بين وبين فيريرا المدير الفني للفريق.

ومن جانب آخر، تصدر محمود عبد الرازق " شيكابالا " نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قائمة أبرز 8 غيابات عن الأبيض أمام الداخلية في المباراة المقرر لها غدا الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ويغيب عن قائمة الزمالك أمام الداخلية 8 لاعبين هم: عمر جابر، يوسف أسامة نبيه، ويوسف حسن، محمود حمدي الونش، وإبراهيما نداي، للإصابة بينما يغيب حسام أشرف، لأسباب فنية كما يغيب يوسف إبراهيم "أوباما" بعد اقتراب رحيله عن الفريق الأبيض وأخيرا محمود عبد الرازق شيكابالا.

وفى سياق متصل أعلن الجهاز الفني للزمالك عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة، وضمت: في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي،خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي ،خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي،خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري.

ودخل الزمالك معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الداخلية وحذر فيريرا لاعبيه من ضياع النقاط السهلة مثلما حدث فى اللقاء الماضى أمام أسوان ، مؤكدا لهم أنه لن يسمح بذلك، مشيرا أن الأمل مازال موجودا من أجل الفوز ببطولة الدورى للعام الثالث على التوالى.