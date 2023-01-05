شكرا لقرائتكم خبر عن علامات المرض تظهر على وجه يوسف أسامة نبيه الغائب عن الزمالك أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صورة لـ"تورم" وجهه بعد استبعاده من قائمة الفريق الأبيض أمام الداخلية في المباراة المقرر لها غداً الخميس معلقاً عليها :" الحمد لله على كل شيء".

وتصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قائمة أبرز 8 غيابات الأبيض أمام الداخلية في المباراة المقرر لها غدا الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ويغيب عن قائمة الزمالك أمام الداخلية 8 لاعبين هم،عمر جابر،يوسف أسامة نبيه، ويوسف حسن، محمود حمدي الونش،وإبراهيما نداي، للإصابة بينما يغيب حسام أشرف، لأسباب فنية كما يغيب يوسف إبراهيم "أوباما" بعد اقتراب رحيله عن الفريق الأبيض وأخيرا محمود عبد الرازق شيكابالا.

وفى سياق متصل أعلن الجهاز الفني للزمالك عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة، وضمت: في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي،خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي ،خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي،خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري.

ودخل الزمالك معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الداخلية وحذر فيريرا لاعبيه من ضياع النقاط السهلة مثلما حدث فى اللقاء الماضى أمام أسوان ، مؤكدا لهم أنه لن يسمح بذلك، مشيرا أن الأمل مازال موجودا من أجل الفوز ببطولة الدورى للعام الثالث على التوالى .

كان الزمالك قد خسر أمام أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية والتى أدت لتراجع ترتيب الفريق إلى المركز الثانى بجدول الترتيب.