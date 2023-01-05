اخبار الرياضه

أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 / 1 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - المصرى البورسعيدى يطلب استعارة عبد الله جمعة من الزمالك

دخل مسئولو المصرى البورسعيدى في مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى الزمالك من أجل إستعارة عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

 

المصرى البورسعيدى يطلب استعارة عبد الله جمعة من الزمالك

التعادل يحسم مواجهة فاركو وطلائع الجيش بنتيجة 1/1 .. فيديو

أنتهت أحداث المباراة بين فريقى فاركو و طلائع الجيش بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهم حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

 

التعادل يحسم مواجهة فاركو وطلائع الجيش بنتيجة 1/1 .. فيديو

 

الأشعة تثبت إصابة كريم فؤاد بقطع فى الرباط الصليبى

أثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي إصابته بقطع في الرباط الصليبي، رغم أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة.

 

الأشعة تثبت إصابة كريم فؤاد بقطع فى الرباط الصليبى

 

 

يعقوبو يجتاز الكشف الطبي بنجاح ..والأهلي يستعد لإعلان الصفقة

اقترب الأهلي من الإعلان عن صفقة ضم عبد العزيز يعقوبو "عزيز"، لاعب فريق رايو أفي البرتغالي لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر في النصف الثانى من الموسم وقبل مشاركة الفريق في منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب، وذلك بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي بنجاح .

 

يعقوبو يجتاز الكشف الطبي بنجاح ..والأهلي يستعد لإعلان الصفقة

 

لاعبو النجم الساحلي يودعون كريستو قبل انتقاله للأهلي رسميًا.. صور

 

ودع الجهاز الفني والإداري للنجم الرياضي الساحلي ، اليوم الأربعاء، محمد الضاوي كريستو الذي تعاقد مع الأهلي في حضور اللاعبين.

 

لاعبو النجم الساحلي يودعون كريستو قبل انتقاله للأهلي رسميًا.. صور

 

رابطة الأندية تنقل مباراة الإسماعيلي والحدود إلى القاهرة

 

قررت رابطة الأندية المحترفة، نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى ملعب الكلية الحربية بالقاهرة بدلا من ستاد المكس بالإسكندرية ، بناءًا على رغبة الفريقين فى إقامتها بالقاهرة يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً فى الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

 

رابطة الأندية تنقل مباراة الإسماعيلي والحدود إلى القاهرة
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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