أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 / 1 / 2023

قررت رابطة الأندية المحترفة، نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى ملعب الكلية الحربية بالقاهرة بدلا من ستاد المكس بالإسكندرية ، بناءًا على رغبة الفريقين فى إقامتها بالقاهرة يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً فى الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام.