اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 4 / 1 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - المصرى البورسعيدى يطلب استعارة عبد الله جمعة من الزمالك

دخل مسئولو المصرى البورسعيدى في مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى الزمالك من أجل إستعارة عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

 

المصرى البورسعيدى يطلب استعارة عبد الله جمعة من الزمالك

التعادل يحسم مواجهة فاركو وطلائع الجيش بنتيجة 1/1 .. فيديو

أنتهت أحداث المباراة بين فريقى فاركو و طلائع الجيش بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهم حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

 

التعادل يحسم مواجهة فاركو وطلائع الجيش بنتيجة 1/1 .. فيديو

 

الأشعة تثبت إصابة كريم فؤاد بقطع فى الرباط الصليبى

أثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي إصابته بقطع في الرباط الصليبي، رغم أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة.

 

الأشعة تثبت إصابة كريم فؤاد بقطع فى الرباط الصليبى

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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