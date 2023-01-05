7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 4 / 1 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - المصرى البورسعيدى يطلب استعارة عبد الله جمعة من الزمالك

دخل مسئولو المصرى البورسعيدى في مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى الزمالك من أجل إستعارة عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

التعادل يحسم مواجهة فاركو وطلائع الجيش بنتيجة 1/1 .. فيديو

أنتهت أحداث المباراة بين فريقى فاركو و طلائع الجيش بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهم حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.