شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: ملتزمون بوعدنا مع الزمالك فى صفقة مروان عطية ولكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أن إدارة نادى الاتحاد السكندرى ملتزمة بالوعد الذى قطعته على نفسها برحيل مروان عطية لاعب وسط سيد البلد إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حسبما أكد محمد مصيلحى رئيس النادى في وقت سابق.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إدارة نادى الاتحاد السكندرى لا تمانع رحيل مروان عطية إلى الزمالك كوجهة أولى رغم تلقيه عروضاً من الأهلى وبيراميدز ولكن بشرط أن يكون العرض المادى مرضيا ولا يقل عن المقدم من مسئولي النادى الأحمر وكذلك السماوي.

وكشف المصدر أن إدارة زعيم الثغر تفكر بالاتفاق مع الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق في تحقيق أكبر استفادة مادية من اللاعب حال الاستقرار على بيعه أوالحصول على مبلغ مادي بجانب دخوله في صفقات تبادلية مع لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز.

ودخل مسئولو الأهلى والزمالك وبيراميدز سباق التفاوض من أجل الحصول على خدمات مروان عطية نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما لفت اللاعب الأنظار بمستواه الجيد وخطفه البساط من تحت أقدام لاعبين كبار في الدورى المصرى.

وتؤمن إدارة نادى الاتحاد السكندرى أنها في زمن "البيزنس"، ولم نغلق الباب بشأن بيع أي لاعب، خصوصاً أنه لا يوجد ثوابت مطلقة، والتخلى عن خدمات أي لاعب مربوط بالحالة الفنية ومستوى الفريق، وأيضا بأعضاء مجلس الإدارة في اتخاذ قرار جماعي، حسب احتياجات الفريق.