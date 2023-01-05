شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: ملتزمون بوعدنا مع الزمالك فى صفقة مروان عطية ولكن والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إدارة نادى الاتحاد السكندرى لا تمانع رحيل مروان عطية إلى الزمالك كوجهة أولى رغم تلقيه عروضاً من الأهلى وبيراميدز ولكن بشرط أن يكون العرض المادى مرضيا ولا يقل عن المقدم من مسئولي النادى الأحمر وكذلك السماوي.
وكشف المصدر أن إدارة زعيم الثغر تفكر بالاتفاق مع الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق في تحقيق أكبر استفادة مادية من اللاعب حال الاستقرار على بيعه أوالحصول على مبلغ مادي بجانب دخوله في صفقات تبادلية مع لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز.
وتؤمن إدارة نادى الاتحاد السكندرى أنها في زمن "البيزنس"، ولم نغلق الباب بشأن بيع أي لاعب، خصوصاً أنه لا يوجد ثوابت مطلقة، والتخلى عن خدمات أي لاعب مربوط بالحالة الفنية ومستوى الفريق، وأيضا بأعضاء مجلس الإدارة في اتخاذ قرار جماعي، حسب احتياجات الفريق.